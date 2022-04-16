Стінг виступив з українською віолончелісткою і знову закликав світ допомогти Україні

Британський музикант зараз дуже активно допомагає українцям та закликає до цього весь світ. Разом із іншими світовими артистами Стінг взяв участь у благодійному телемарафоні Save Ukraine.

Щоб знову привернути увагу миру на війну в Україні, музикант провів концерт у Лондоні, де виступив з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчук. Разом із українкою музикант виконав свій хіт Russians. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

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Фото – Daily Mail

Для концерту Стінг спеціально записав нову версію для віолончелі. Усі кошти, які будуть зібрані від продажу синглу, будуть направлені до волонтерсько-логістичного центру Help Ukraine Center.

Фото – Daily Mail

Нагадаємо, що пісня Стінга набула нового сенсу та звучання після вторгнення Росії в Україну, хоча хіт спочатку був присвячений Холодній війні, 1985 року. Композиція стала частиною дебютного альбому музиканта The Dream of the Blue Turtles.

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