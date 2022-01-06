София Стужук покрасовалась аппетитными ягодицами на фоне заснеженных гор, но фаны это не оценили

София Стужук показала фото в белье / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Блогер София Стужук, которую подозревают в романе с бывшим мужем Саши Бо Игорем Пустовитом, решила показать фолловерам результат своего похудения.
На своей странице в Instagram София поделилась фото в нижнем белье на фоне заснеженных карпатских гор.
Новости на сегодня: Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни. Я счастлива. Мы снова в Буковеле, – написала под фотографиями Стужук.
Блогер не стесняется показать свои прелести в социальных сетях – София рекламирует белье и купальники, делает сексуальные снимки на пляже и не боится продемонстрировать наготу.
По мнению многих своих поклонников девушка злоупотребляет тем, что показывает свое тело публике и выставляет достаточно откровенные фото в Сети.
- "Через 20 лет дети будут показывать фото вашим внукам. И будут говорить – это бабушка ваша с голым задом на всю страну"
- "Зачем такое выставлять! Видимо, только такие фото набирают лайки"
- "Стыдоба оденься!"
- "Что за привычка жопой светить перед камерой?"
- "Свят вечер баба, что ты закидываешь!"
Хотя были и те поклонники, которые похвалили Стужук и сделали комплименты ее похудевшей фигуре.
Напомним, что ранее София сделала себе пластическую операцию и изменила форму груди.