Судья поддержал принца Гарри в битве против таблоида. В чем оклеветали внука Елизаветы ІІ?

Герцог Сассекский продолжает судиться с таблоидами / Фото: Коллаж: Сегодня

Герцогам Сассекским не привыкать нанимать команду адвокатов и подавать иски против таблоидов. Чаще всего достается британским. Подданые королевы Елизаветы обожают читать про скандальную парочку, которая разорвала отношения с семьей и переехала в Калифорнию. В конце 2021 года Меган Маркл выиграла дело против таблоида "Mail on Sunday". А теперь и принц Гарри взял вверх над редакцией скандального СМИ, сообщает "The Sun".

В феврале этого года издание опубликовало статью под заголовком: "Эксклюзив: как принц Гарри пытался сохранить в секрете свою судебную тяжбу с правительством из-за телохранителей... а затем — всего через несколько минут после того, как ситуация вышла из-под контроля, — его пиар-машина попыталась отбелить разногласия".

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Принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц Гарри посчитал, что слова редакции таблоида нанесли не только серьезный ущерб его репутации, но и заставили его страдать. Адвокаты герцога Сассекского заявили, что, в статье были ложные утверждения о том, что их клиент лгал и и манипулировал общественным мнением.

Явные признаки клеветы в сторону внука Елизаветы Второй увидел и верховный судья Никлин.

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Статья не содержит такого прямолинейного утверждения (ред. – про заголовок). Гипотетически, разумный читатель на самом деле понял бы разницу между раскручиванием фактов и ложью, – поделился своими умозаключениями Никлин.

Вынесенное сегодня, 8 июля, судебное решение является первым этапом иска герцога Сассекского о клевете против таблоида. Теперь издатель должен представить свою защиту по делу. Однако, после поддержки верховного судьи, у принца Гарри шансы на победу выросли в разы.

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