Сумская – за объятия, а Зибров рекомендует баню: антистресс-советы от украинских звезд

Как избавиться от стресса - советы от украинских звезд / Фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/pavlo_zibrov

Как поднять настроение после тяжелого дня? У знаменитостей, которые часто работают без выходных, а вдобавок занимаются домашними делами, есть несколько советов, которые помогут привести жизнь в норму и побороть усталость.

Виктория Дмитренко для программы "Сегодня" на телеканале "Украина" собирала рекомендации от украинских звезд. Некоторые из них мы испытали на себе – они работают.

Если вы думали, что нужно оплачивать психолога или сразу брать отпуск, чтобы восстановиться – ошибаетесь. По крайней мере так говорят герои сюжета. Актриса Ольга Сумская напряжение снимает крепким сном, прогулками с домашними любимцами и объятиями с супругом.

Общение с близкими, поцелуи от моего любимого, и кстати, это очень и очень важно для того, чтобы произошла такая перезагрузка, – делится Сумская.

Перезагрузку на свежем воздухе после тяжелого дня настоятельно рекомендует и Павел Зибров. На своей загородной даче звездный усач любит рыбачить, наблюдает за выдрами на озере, ходит по грибы. А еще хорошо выбивает усталость березовыми вениками.

Разжигаю баньку с веничком, пьем чаи отварные из трав, вот так я восстанавливаюсь, – рассказывает певец Павел Зибров.

Павло Зибров советует от плохого настроения баню / Фото: YouTube

Смывает негатив водой и лидер группы "АНТИТЕЛА" Тарас Тополя. После этого, говорит и сон и крепче, и любовь – горячее.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

А вот певице Анастасии Приходько совсем не до стрессов, ведь у нее большая семья и много работы:

Честно, мне некогда расслабиться. Приходя домой, у меня нет времени посмотреть фильм или полежать в ванной, потому что я хватаю малыша, несу его купать, я играю, переодеваю, укладываю спать.

Устали – найдите время на сон и отдохните от гаджетов, советуют и врачи. Ведь прежде всего следует разгрузить мозг, ну и конечно не забывать о теле. Регулярное питание и прогулки с друзьями действительно превратят вас из выжатого лимона в живого здорового человека.