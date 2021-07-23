Супругу Анатолия Анатолича выписали из роддома (видео)

На этой неделе ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и его супруга Юла стали родителями в третий раз. У пары родился сын Нил

Супругу Анатолия Анатолича выписали из роддома / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Вчера супругу Анатолия Анатолича Юлу с новорожденным сыном уже выписали из больницы. На выписку Анатолий Анатолич приехал с дочерьми Лолитой и Алисой. Девочки впервые увидели младшего братика вживую, до этого – только на фотографиях. У себя в Instagram супруга Анатолий Анатолича поделилась видео.

Увидев семью, жена Анатолия Анатолича Юла не сдержала слез. Она отметила, что больше не планирует рожать.

Я понимаю, что такие моменты больше никогда не повторятся в моей жизни. Это точно мой последний ребёнок, не знаю, как у мужа. Поэтому я каждый миг сейчас переживаю, как последний, ведь дети так быстро растут, – поделилась жена Юла в программе "Ранок з Україною".

Анатолий Анатолич забрал супругу из роддома / Фото: скриншот

Однако сам ведущий телеканала "Украина" не исключает, что у Нила может быть младшая сестренка или братик.

На сегодня это наш последняя ребенок, а вот что будет дальше – посмотрим. Пока все внимание будем уделять нашим детям, – сказал Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с сыном Нилом / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Пара уже планирует первую поездку новорожденного Нила.

Уже даже задумались о том, чтобы в августе поехать на отдых. Но точно не за границу, а где-то в Украине. Устроим первое путешествие малыша", – прокомментировал Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и восьмилетняя Лолита. Ранее счастливые родители признавались, что планировали третьего ребенка – как и два предыдущих раза, они подошли к этому вопросу со всей ответственностью.

Юла узнала о своем интересном положении через несколько дней после поездки в Египет. Счастливую весть она сообщила Анатолию Анатоличу онлайн, когда тот вел эфир "Ранку з Україною".

Ранее Анатолий Анатолич подарил супруге большой белый "Гелендваген"