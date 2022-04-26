Светлана Тарабарова объяснила, почему не критикует Регину Тодоренко

Светлана Тарабарова впервые прокомментировала молчание Регины Тодоренко / Фото: Скриншот из YouTube

Коренная одесситка Регина Тодоренко игнорирует войну в Украине. Украинские звезды уже высказались о такой позиции телеведущей, а Катя Осадчая и Анатолий Анатолич предложили Регине отказаться от украинского паспорта.

Все это время Светлана Тарабарова, которая когда-то пела с Тодоренко в группе Real O, никаких комментариев о бывшей коллеге не давала. В интервью программе "Зірковий шлях" Светлана объяснила почему.

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Очень сложный вопрос для меня. Вы знаете, она беременна. Я как мать двух детей – слов не хватает. Хочу, как и все, освободить свою злость, но по-человечески я не могу. Она не нашла слов, к сожалению. Я не могу занять ее позицию, но я также не могу переходить на темную сторону, – сказала певица.





Отметим, Светлана Тарабарова известна своей патриотической позицией. Певица с 2014 году ездила с концертами в АТО, и сейчас активно поддерживает бойцов армии и украинский народ – она помогает волонтерам и дает благотворительные концерты.

Ранее Светлана Тарабарова умилила Сеть гимном ВСУ в исполнении дочери.