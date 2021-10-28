Светлану Светличную после фейковой пропажи хотят положить в клинику, но она отказывается

Светлану Светличную хотят положить в клинику / Фото: Instagram

Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная в ток-шоу Андрея Малахова заявила, что она ушла из дома из-за проблем в семье. По словам артистки, у нее уже долгое время не складываются отношения с сыном и невесткой. Другие же считают, что вся драма в эфире ток-шоу – еще один способ заработать деньги.

Сын актрисы Алексей Ивашов рассказал, что она до сих пор после своей фейковой пропажи не вышла на связь с родственниками.

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Извиняться она не захотела, никому не звонила. Я тоже не собираюсь, с какой стати? Это у меня был день рождения, который она проигнорировала. Это она странно себя ведет. Мы четверо суток вообще не спали, не принадлежали себе. А она при этом высказывается негативно про всех, наговаривает, – сказал сын звезды в беседе со StarHit.

Светлана Светличная / Фото: Instagram

По мнению Алексея, его матери нужна помощь медиков. Он настаивает, чтобы актрису положили в больницу даже против ее воли. Лечение Светлане Светличной необходимо в связи с развивающейся деменцией.

Сама она от всего отказывается. Мы покупали и таблетки, и снотворное, и другие легкие препараты, но мама отмахивалась, мол, это мне не подходит. Сейчас собираемся в клинику класть. Но нужно ее согласие. Конечно, я считаю, что ей необходимо подлечиться. Она неуправляемая, с постоянными перепадами настроения. Рассорилась со всеми близкими

Что известно о Светлане Светличной

Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

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Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" / Фото: kino-teatr.ru

В фильмографии Светличной около 40 картин, среди них: "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Им покоряется небо".

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