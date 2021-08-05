Сын Чапкиса поделился трогательным фото с супругой в честь годовщины свадьбы

Сын знаменитого хореографа, который живет в США, разместил серию фото, на которых он позирует вместе с с супругой Эмбер

Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают девятую годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Сегодня в семьей сына Григория Чапкиса Грега праздник. Сын знаменитого хореографа и его супруга Эмбер отмечают девятую годовщину свадьбы. В честь такого дня Грег поделился трогательными фото с супругой.

С годовщиной, любимая. Я самый счастливый мужчина на свете! – подписал он снимки в Instagram.

Сын Григория Чапкиса трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают 5 августа годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис опубликовал фото с супругой Эмбер / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис поделился совместными фото с супругой Эмбер / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис показал супругу / Фото: instagram.com/gregchapkis

Добавил Грег Чапкис и фото супруги с их детьми 12-летний Николаем и пятилетним Максимом.

Сын Григория Чапкиса показал свою семью / Фото: instagram.com/gregchapkis

С женой Эмбер они вместе уже 21 год, а в браке 9 лет. Эмбер вместе с Грегом занимается развитием школы Chapkis Dance. Сын Чапкиса считается одним из лучших хип-хоп танцоров. У Грега двое сыновей, которые тоже увлекаются хип-хопом. Ранее сын Григория Чапкиса пообещал продолжить дело отца.

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