Син Чапкіса поділився зворушливим фото з дружиною на честь річниці весілля

Грег Чапкіс і його дружина Ембер відзначають дев'яту річницю весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis
Сьогодні в сім'єю сина Григорія Чапкіса Грега свято. Син знаменитого хореографа і його дружина Ембер відзначають дев'яту річницю весілля. На честь такого дня Грег поділився зворушливими фото з дружиною.
З річницею, кохана. Я найщасливіший чоловік на світі! – підписав він знімки в Instagram.
Син Григорія Чапкіса зворушливо привітав дружину з річницею весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс і його дружина Ембер відзначають 5 серпня річницю весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс опублікував фото з дружиною Ембер / Фото: instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс поділився спільними фото з дружиною Ембер / Фото: instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс і його дружина Ембер відзначають річницю весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс показав дружину / Фото: instagram.com/gregchapkis
Додав Грег Чапкіс і фото дружини з їхніми дітьми 12-річний Миколою і п'ятирічним Максимом.
Син Григорія Чапкіса показав свою сім'ю / Фото: instagram.com/gregchapkis
З дружиною Ембер вони разом вже 21 рік, а в шлюбі 9 років. Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance. Син Чапкіса вважається одним з кращих хіп-хоп танцюристів. У Грега двоє синів, які теж захоплюються хіп-хопом. Раніше син Григорія Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька.
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