Син Чапкіса поділився зворушливим фото з дружиною на честь річниці весілля

Син знаменитого хореографа, який живе в США, розмістив серію фото, на яких він позує разом з з дружиною Ембер

Грег Чапкіс і його дружина Ембер відзначають дев'яту річницю весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis

Сьогодні в сім'єю сина Григорія Чапкіса Грега свято. Син знаменитого хореографа і його дружина Ембер відзначають дев'яту річницю весілля. На честь такого дня Грег поділився зворушливими фото з дружиною.

З річницею, кохана. Я найщасливіший чоловік на світі! – підписав він знімки в Instagram.

Син Григорія Чапкіса зворушливо привітав дружину з річницею весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс і його дружина Ембер відзначають 5 серпня річницю весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс опублікував фото з дружиною Ембер / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс поділився спільними фото з дружиною Ембер / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс і його дружина Ембер відзначають річницю весілля / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкіс показав дружину / Фото: instagram.com/gregchapkis

Додав Грег Чапкіс і фото дружини з їхніми дітьми 12-річний Миколою і п'ятирічним Максимом.

Син Григорія Чапкіса показав свою сім'ю / Фото: instagram.com/gregchapkis

З дружиною Ембер вони разом вже 21 рік, а в шлюбі 9 років. Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance. Син Чапкіса вважається одним з кращих хіп-хоп танцюристів. У Грега двоє синів, які теж захоплюються хіп-хопом. Раніше син Григорія Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька.

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