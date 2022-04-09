Сын Джона Леннона нарушил обещание и впервые публично спел Imagine (відео)

Сын Джона Леннона принял участие в благотворительном онлайн-марафоне / Фото: Скриншот из YouTube

Западные артисты поддерживают Украину в это непростое время и не молчат о российской агрессии. Актеры, музыканты, писатели и члены королевской семьи помогают нашей стране. Не остался в стороне и сын Джона Леннона Джулиан. В рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine он впервые публично исполнил песню своего отца Imagine.

Почему сейчас, после стольких лет? – Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы о том, чтобы спеть Imagine, был бы "Конец света"… Но также и потому, что его тексты отражают наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся..., – написал сын Джона Леннона в Instagram

Реклама

Напомним, в благотворительном онлайн-марафоне приняли участие Red Hot Chili Peppers, Эллен Дедженерес, Билли Айлиш, Элтон Джон, Селин Дион. Благодаря марафону удалось собрать около 10 миллиардов евро.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.