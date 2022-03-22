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Король Нидерландов отдаст свой замок беженцам из Украины

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22 марта, 21:51
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Королевская семья Нидерландов готова принять в своем замке украинских беженцев. Поселиться в монарших владениях смогут 6-8 семей из Украины
Король Нидерландов предложил беженцам из Украины свой замок
Король Нидерландов предложил беженцам из Украины свой замок / Фото: Getty Images

Многие украинцы вынуждены оставить свои дома и уехать в поисках крова за границу. Свою помощь украинским переселенцам готовы оказывать не только волонтеры, но и звезды и первые лица мира.

Так, о своей готовности пустить в свой дом украинцев заговорили певица Шер и актер Бенедикт Камбербэтч, а также король Нидерландов!

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Нидерландский король Виллем-Александр заявил, что готов принять в своем замке семьи из Украины.

Имение Slot`t Oude Loo находится в 50 километрах от Амстердама и является наибольшим дворцово-парковым ансамблем в стране. В нем смогут расположиться 20-30 человек или 6-8 семей. Замок сможет служить в качестве нового дома для граждан Украины с апреля.

Фото – wikipedia

Помимо частной резиденции короля, на территории парка расположен музей.

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Также в нидерландском правительстве сообщили, что готовы оказать помощь 50 тысячам беженцев из Украины.

Королевская семья Великобритании также отреагировала на военные действия в Украине. Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с требованием остановить войну в Украине. А принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили слова поддержки Владимиру и Елене Зеленским.

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