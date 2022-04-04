Тамерлан о первых днях на передовой: попал под обстрел "градами" и едва не погиб от пули русского снайпера под Бучей

Тамерлан едва не погиб под Бучей / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Сейчас украинский певец Тамерлан защищает Украину в рядах территориальной обороны, куда вступил в первые дни войны.

Исполнитель, который раньше не держал в руках оружие, рассказал о самых страшных моментах на передовой. Тамерлан признался в интервью "Слава+", что за это время у него уже было четыре дня рождения.

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В первые дни службы в ТрО Тамерлан оказался недалеко от Житомирской трассы, где шли бои за Бучу. Во время танкового сражения музыкант едва не погиб от пули российского снайпера.

Наши подбили четыре танка, они (российские войска – Ред.) возвращаться назад и один танк застрял. Они начали бежать, а мы вышли на сторону трассы, наблюдали. Мы люди не военные, не обученные, рванули в сторону трассы и давай по этих ребятах стрелять и по танкам. И тут первый прилет. Смотрю, пуля мимо пролетела. Причем не очередь, а снайперская. Потом второй прилетел… Мы с товарищем были в метре друг от друга, а между нами свист, как в голливудских фильмах, – поделился музыкант.

В крайний раз ситуация оказалась не менее напряженной. Певец рассказал, что они попали под обстрел "Градами" и чудом спаслись.

Мы ночь не спали, зашли на базу вздремнуть, спали по пару часов. И как раз начался жесткий обстрел. У нас был типа погреб, яма...мы в ту яму прыгали рыбкой, – рассказал Тамерлан.

По словам музыканта, снаряд попал в соседний дом, который стоял всего в 10 метрах от их укрытия. Здание сгорело до фундамента буквально за 20 минут.

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