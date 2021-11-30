TARABAROVA спустя годы о конфликте с Могилевской: "Я получила по голове"

TARABAROVA спустя годы рассказала о конфликте с Могилевской / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/tarabarova
TARABAROVA призналась, что после распада первого состава группы Real O, участницы которой недавно снялись в новом клипе, Наталья Могилевская запрещала ей выступать сольно, потому что это нарушало условия контракта.
Тем не менее, сейчас мы знаем Тарабарову как самостоятельную артистку, которая записала три альбома и сняла несколько десятков клипов.
Спустя девять лет Светлана утверждает, что конфликт с бывшей наставницей стал для нее уроком.
Мне было больно, мне было неприятно. Мы якобы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове. Это был мой опыт, мой урок, после которого я стала взрослее, – сказала Тарабарова в интервью, опубликованном в YouTube-канале Маши Виноградовой.
Сейчас уже популярная артистка TARABAROVA говорит, что давно отпустила скандал с Натальей Могилевской и не держит на нее зла. Более того, она благодарна звезде за то, что открыла для нее дорогу в шоу-бизнес.
Я к Наталье Могилевской отношусь с уважением. Она умеет отдавать, и не только мне. Она многому научила, – добавила Светлана Тарабарова.
Что мы помним о группе Real O
Коллектив был создан в 2008 году из участниц украинской "Фабрики звезд". Первый состав был представлен Алисой Тарабаровой (Алиса – псевдоним Светланы – Ред.), Региной Тодоренко, Линой Мицуки и Еленой Кушниренко.
После ухода Тарабаровой и Тодоренко в группу взяли Яну Соломко и Алину Островскую. Самыми популярными песнями коллектива были "Платье" и "Я бы".
В 2017 году был представлен обновленный состав Real O с двумя участницами "Голосу країни" – Анной Кудряшовой, Мариной Царан, а также Анастасией Востоковой.
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