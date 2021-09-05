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Тарас Цымбалюк снялся в фотосете в розовом платье и с макияжем: Сеть в восторге

Инна Петрова
5 сентября, 09:04
Украинский актер удивил неожиданным образом, который, как считают подписчики, ему очень к лицу. И мы с этим согласны)

Тарас Цымбалюк снялся в платье и с макияжем - фото / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк пока не рассказал публике в Instagram, зачем он примерил такой образ, но не многие этим интересуются. В комментариях под постом фолловеры актера пишут ему комплименты и восторгаются его обаятельностью.

Напомним, что ранее Тарас и его возлюбленная снялись полностью обнаженными, а локацией для фото выбрали поле.

На снимках Тарас позирует в розовом платье, с макияжем, массивными украшениями и сигаретой. Вот последнее как раз смутило некоторых пользователей соцсети.

Тарас Цымбалюк в платье / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк в платье / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк в платье / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Шокировал! Но секси", – оценила фотосессию Тараса Цымбалюка актриса Ольга Сумская, а Даниєль Салем признался, что тоже хотел фото в таком образе. Тараса также похвалили другие коллеги и мира кино и поклонники:

Скриншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

  • "Волшебный"
  • "Женщина – огонь!"

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Скриншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

  • "А вам идет! Даже такой образ!"

Скриншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

  • "С такой дамой на улице не страшно) Потому что можно вдвоем раскидать целую компанию"

Скриншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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