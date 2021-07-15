Цымбалюк оправдался за съемки в клипе российской группы Ленинград: Я не мог отказаться

Тарас Цымбалюк объяснил, что в Украине не всегда снимают видеоработы такого уровня. Клип для российской группы, к слову, снимала украинская команда в Киеве

Тарас Цымбалюк рассказал, почему он согласился сняться в клипе "Ленинграда" / Фото: Скриншот из YouTube

В декабре прошлого года украинского актера Тараса Цымбалюка накрыла волна негодования со стороны украинцев – актер снялся в клипе российской группы "Ленинград". К слову, лидер коллектива Сергей Шнуров – запрещенный в Украине артист.

В интервью DOROTYE Тарас объяснил, почему согласился на съемки и как он относится ко всем хейтерам.

Отношусь с уважением к этим людям. Действительно, это непростой момент, я все это прекрасно воспринимаю, но расцениваю это как классный опыт. Вся наша группа была украинской, снимали это все в Киеве, операторы, режиссеры, – говорит артист.

Скриншот: YouTube

По словам актера, в Украине мало кто снимает фильмы и клипы такого уровня, потому что не всегда "уверены, что им заплатят за работу". Как оказалось, лидер группы "Ленинград" заплатил всей команде приличный гонорар.

Каждый актер мечтает, чтобы он стоял именно в таком кадре, в таком свете. Чтобы массовка была одета именно так, чтобы гримеров и костюмеров на площадке было больше, чем 20. Мне этого иногда в Украине не хватает. Я не еду, например, в Россию, чтобы все это найти, но я не мог отказаться, не сняться в такой работе, когда я прочитал сценарий, узнал, какое будет наполнение, – говорит Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

По словам Цымбалюка, в Украине телеиндустрия в основном нацелена на производство "мыльных опер".

У нас на рельсах стоит производство мыльно-сериального, которое сразу продается на две страны, все за это получают деньги и берутся снимать следующую восьмисерийку – это идеальный шаблон зарабатывания денег на телевидении. Если вложить немного больше денег, можно снять что-то более красивое, сделать более качественный кастинг, пошить костюмы, но не факт, что это все окупится, – говорит Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тарас уверен, что украинцам можно привить хороший вкус благодаря качественным кинопродуктам, если начать снимать такое кино, а не массово производить низкокачественные сериалы.

Напомним, Тарас Цымбалюк женился во второй раз.

Смотрите полное интервью Тараса Цымбалюка для DOROTYE: