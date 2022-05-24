Тарас Цымбалюк рассказал, как его теща и бабушка жены выжили в Мариуполе

Актер Тарас Цымбалюк рассказал, как матери и бабушке его жены Тины удалось выбраться из Мариуполя / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk, instagram.com/tina_tsymbaliuk

В программе "Зірковий шлях" канала "Украина" известный украинский актер признался, что с момента полномастшабного вторжения РФ в Украину он и его жена Тина уговаривали ее родных выехать из Мариуполя.

Мы говорили сразу, что нужно выезжать оттуда. Насколько люди в Мариуполе,в тех краях, привыкли к взрывам – они не думали, что все будет так, – делится Тарас, – Мы им говорили: "Приезжайте", а они: "Да нет, у нас тут немного шумно, но вроде бы нормально". Словом, никто тогда не знал, что Мариуполь сровняют с землей…

В начале марта связь с родными Тины оборвалась. Примерно две недели никто не знал – живы ли они.

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Их соседка нашла связь и сказала, что бабушка и Алла (мать Тины – Ред.) – живы и они сидят в подвале все время. Когда начали обстреливать тот подвал – они поняли, что надо идти ва-банк. Потому что есть такой калибр снаряда, который под фундамент может сровнять дом с землей…И они решили, что нужно уезжать. Увидели, что их машина только один раз была задета осколком – они сели и, слава Богу, выехали из Мариуполя. Они поехали в Запорожье, Днепр и потом доехали до нас (тогда Тина и Тарас с его родителями находились в Корсуне-Шевченковском – Ред.). Сейчас мы все в Киеве.

Жена Тараса Цымбалюка Тина в течение двух недель не знала, живы ли ее родные / Фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk

По словам Тараса, его теща и бабушка Тины ехали по заминированной дороге. Актер также рассказал, как женщинам удалось выжить в блокаде.

Раскручивали батареи, пили воду оттуда. Сосали кусочек сала раз в три дня, чтобы выжить…А у бабушки еще сахарный диабет довольно серьезный. Это люди, которых война, мягко говоря, очень закалила, – говорит Тарас.

По словам актера, дом бабушки разрушен, а в доме тещи по несколько раз уже жили российские оккупанты.

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Ранее Тарас Цымбалюк разложил по полочкам правду, отвечая на частый вопрос людей, зараженных пропагандой РФ.

Мы также сообщали, что в семьей ведущего Андрея Беднякова случилась трагедия – умерла его мама, которая болела и последние дни жизни была в коме. К сожалению, телеведущий не смог проститься с самым родным человеком из-за российских извергов, которые заблокировали его родной Мариуполь.