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У Андрея Беднякова умерла мама – она жила в Мариуполе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 11:23
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Ведущий "Орла и решка" Андрей Бедняков рассказал о трагедии в семье
Андрей Бедняков признался, что не сможет попрощаться с мамой
Андрей Бедняков признался, что не сможет попрощаться с мамой / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков только обрадовал поклонников, что его близким удалось выбраться из Мариуполя. А через несколько дней сообщил в Instagram о смерти мамы.

Мама телеведущего болела и последние дни жизни была в коме. Но Бедняков об этом узнал уже после смерти самого близкого человека.

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"Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность , мы уехали.. я не хотела хоронить маму у подъезда…Как делали это другие", – Бедняков процитировал слова сестры, с которой смог за время войны пообщаться только два раза.

Мама Андрея Беднякова
Мама Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведущий "Орла и решки" отметил, если бы не война и "русский мир", его мама могла бы еще жить.

"Русский мир" – хуже самой страшной болезни. Хуже рака и Альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее", – сказал он.

Бедняков признался, с мамой он не может попрощаться.

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"Я уверен, что рано или поздно – я приеду проститься к маме . Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и ещё у тысяч украинцев. но мы обязательно дождемся …", – говорит ведущий.

Телеведущий также обратился к друзьям-россиянам, которые продолжают молчать. Он посоветовал тем, кто захочет ему написать, вспоминать слова, что сестра не хотела хоронить маму у подъезда, как делали остальные.

"Нужно срочно ОСВОБОДИТЬ МАРИУПОЛЬ !!! НУЖНО СПАСТИ людей!" – добавил Бедняков

Напомним, в первые дни войны маму потеряла Ольга Сумская.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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