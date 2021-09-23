Телеканал Украина и FILM.UA Group снимают сериал Медное колечко: что известно о сюжете и актерах

Кадр со съемок сериала «Медное колечко» / Фото: пресс-служба
Эта сильная и пронзительная история расскажет о судьбах влюбленных Веры и Романа. Из-за интриг девушка и парень поссорятся и расстанутся, Роман окажется в инвалидной коляске, а Вера потеряет с ним связь... Главным героям предстоит выяснить, кто им друг, а кто пытается разрушить их жизнь. Сможет ли Роман самостоятельно передвигаться? Встретятся ли герои снова? Сохранят свои чувства?
Наш фильм о любви – сильной, настоящей, о чувстве, которому не страшны ни годы разлуки, ни чужие интриги. Всем героям этой истории предстоит пройти свой путь: кто-то преодолеет тяжелейшие испытания и станет сильнее, а кто-то, напротив, все потеряет… – интригует режиссер-постановщик Александр Буденный.
Исполнитель главной роли – актер Дмитрий Белякин – рассказал о своем герое.
Мой персонаж Роман – человек со стержнем, он пытается наладить свою жизнь, несмотря на страх и отчаяние. Знаете, у меня был друг, который из-за перелома позвоночника полгода был прикован к кровати, я навещал его, видел, каково это. В итоге он встал на ноги – это требует и воли, и усилий, и большого желания жить, – сообщает Дмитрий.
Роль Петра, приятеля влюбленных Романа и Веры, человека очень неоднозначного, сыграет актер Руслан Корнеков.
Мне в роли Петра комфортно, я просто обожаю играть непростых парней! В нем столько всего – и плохого, и хорошего, – говорит Руслан.
В картине также снимаются актеры Александра Сизоненко, Юлия Амелькина, Влад Писаренко, Тамара Морозова, Светлана Зельбет и другие.
О проекте: Роман – талантливый спортсмен, Вера – будущий реабилитолог. Между ними – любовь с первого взгляда. Но их счастью мешает Петр – соперник, который не только подстраивает травму Романа, но и с помощью коварного плана ссорит влюбленных на долгие годы. Роман сможет выжить и встать на ноги только благодаря уникальным разработкам Веры, которые пытаются украсть. Только любовь и верность Веры способны его спасти.
Режиссер-постановщик: Александр Буденный.
Оператор-постановщик: Константин Лобода.
Продюсеры: Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Марина Хрипунова, Ирина Босова, Елена Малкова, Юлия Мищенко.
Авторы сценария: Марк Шпарбер, Татьяна Кабзистая.
Съемки проходят в Киеве и Киевской области.
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