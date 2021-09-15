Теперь точно не приедет. Минкульт снова внес Моргенштерна в черный список

Моргенштерн уже во второй раз попал в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Коллаж: "Сегодня"

Министерство культуры и информационной политики Украины снова внесло российского рэпера Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, и запретило ему въезд на территорию Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства Культуры.

Он был в этом списке и раньше, однако под именем и фамилией Алишер Валеев. Однако впоследствии российский рэпер изменил свою фамилию в паспорте с Валеева на Моргенштерн, что позволяло ему въезжать в Украину, поскольку Алишера Моргенштерна в списке не было.

Таким образом, на сегодняшний день в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, находятся 205 человек.

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Ранее мы сообщали, что Алишер Валеев, заявил о президентских амбициях. Музыкант убежден, что он в силе изменить к лучшему жизнь в России. По словам рэпера, он не представляет своей жизни в другой стране, хотя успел побывать во многих.

Об этом Morgenshtern сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я обожаю нашу страну. П...здец. Я вот нигде. Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я не бы не смог. Я хочу жить здесь", – сказал рэпер.

А на вопрос о том, есть ли лучшая страна, чем Россия, рэпер сначала назвал Украину, а потом уточнил, что она такая же, как и Россия. Тогда Morgenshtern с большой уверенностью заявил, что станет президентом уже через 10-15 лет.

"Может, Украина. Нет, она не лучше, она такая же. Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну. Но если вдруг, бл...дь, что-то начнется, говн*цо какое-то польется, – я сначала попробую это говн*цо остановить. Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу. Я... ну бл...дь, камон: чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет", – ответил Моргенштерн.

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