Лидер Rammstein Линдеманн выпил водки в компании скандального Моргенштерна: фото

Тилль Лиденманн отпраздновал день рождения с Моргенштерном

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн отпраздновал свой 59 день рождения. Среди гостей на праздник был скандальный российский рэпер Моргенштерн.

Как стало известно, Линдеманн сам пригласил 23-летнего артиста и предложил ему выступить на сцене в Дубае.

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Кроме Моргенштерна, на день рождения немецкого рок-музыканта приехали степдап-комик Ирина Мягкова, а также блогер и телеведущая Ида Галич.

Скриншот – instagram.com/galichida

А вот присутствовала ли на дне рождения артиста украинская певица Светлана Лобода, которой давно приписывают роман с немецким музыкантом, неизвестно.

Шоувумен Ида Галич поделилась в своих социальных сетях фотографиями и видео с празднования. На них 59-летний Линдеманн выпивает в компании Моргенштерна и Мягковой.

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Скриншот – instagram.com/galichida

Скандалист Алишер Моргенштерн тоже поделился видео, на котором произнес тост с поздравлениями в адрес Тилля Линдеманна.

Happy Birthday, brother! ("с днем рождения, брат" – англ.) – сказал Моргенштерн под рюмку водки.

Скриншот – instagram.com/morgen_shtern

Напомним, что сейчас сбежавший из России Моргенштерн находится в Дубае, там скандальный рэпер уже успел записать трек-откровение и снять на него клип.