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Тиллю Линдеманну – 59! Вспоминаем топ-выходок скандального фронтмена Rammstein

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 13:01
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4 января фронтмен рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн отмечает день рождения. В этот день предлагаем вспомнить громкие скандалы и сплетни, где присутствует имя артиста
Тиллю Линдеманну 4 января исполнилось 59 лет.
Тиллю Линдеманну 4 января исполнилось 59 лет. / Фото: Instagram

Тилль Линдеманн за свою карьеру прославился неоднозначными клипами и эпатажными проделками. Хоть за кулисами исполнитель спокоен и миролюбив, но будучи на публике, он постоянно заставляет о себе говорить: то артист нарушает законы, то хулиганит на сцене и это далеко не все. Создается впечатление, будто в нем живут два человека.

В 59-й день рождения Тилля Линдеманна "Сегодня" предлагают вспомнить топ-выходок фронтмена группы Rammstein, которые не перестают шокировать публику.

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Роман со Светланой Лободой

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода в 2017 году.
Тилль Линдеманн и Светлана Лобода в 2017 году. / Фото: Instagram

О химии между Линдеманном и Лободой говорили довольно бурно в 2017 году. Именно после музыкального фестиваля "Жара", где рокер мило общался с певицей, появились слухи об их романе. Впоследствии поп-звезда подлила масло в огонь, объявив о своей беременности.

В 2018 году Лобода родила дочь, которую назвала Тильдой. Тогда же поклонники в один голос заговорили, что папа девочки – фронтмен Rammstein! Потом мелкие детали все больше намекали на отношения звезд: то Лобода пришла на концерт немецкого музыканта, то рокер приехал к ней в клинику после операции на почках, то подарил старшей дочери Светлане Еве амулет в виде пчелы.

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Также Лобода появилась в клипе группы Lindemann на композицию Frau & Mann. Фаны уже не сомневались, что лирическая песня Rammstein – Diamant – посвящена именно Светлане. Однако ни Тилль, ни Светлана ни разу не подвергали и не опровергали слухи о романе, а просто красиво рассказывали о любви.

Путешествие по Чернобылю

Тиль Линдеманн в Чернобыле.
Тиль Линдеманн в Чернобыле. / Фото: Instagram

В 2020 году лидер Rammstein появился в Чернобыльской зоне отчуждения после сольного концерта в Киеве. С Припяти он похвастался фото, которое произвело фурор в Сети. Так, Линдеманн на снимке позирует внутри градирни вблизи станции. И все бы ничего, вот только рокер нарушил правила безопасного пребывания в Зоне. Ведь садиться на землю там категорически запрещено. В комментариях под фото вокалисту напомнили о возможных опасных последствиях таких проделок.

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Провокативные клипы

У Тилля всегда эпатажные видеоролики, которые вызывают у общества неоднозначные мнения. Так, ко Дню защиты детей немецкий исполнитель выпустил клип на песню Ich hasse Kinder (Я ненавижу детей). Видеоработа содержит много кровавых и жестоких сцен насилия над школьниками. Действия клипа разворачиваются в 1989 году в советской школе.

У Тилля Линдеманна скандальные клипы.
У Тилля Линдеманна скандальные клипы. / Фото: Скриншот из YouTube

А вот два года тому назад вокалист Rammstein выпустил порнографический клип на песню Till the End. В этой видеоработе несколько девушек занимается сексом друг с другом и с Линдеманном. Из-за таких сцен ролик не появился в официальных аккаунтах певца в Сети и был выложен на одном из порносайтов.

Конфликт с фанатом

Тилль Линдеманн ударил фаната.
Тилль Линдеманн ударил фаната. / Фото: Instagram

В 2019 году солист Rammstein в баре Мюнхена ударил поклонника группы и сломал ему челюсть. Причина конфликта – нежелание Линдеманна делать фото. Так, к Тиллю подошел мужчина и попросил сфотографироваться. Однако рокер отказал, после чего фанат начал оскорблять находившуюся рядом подругу музыканта.

Тогда же Тилль потребовал, чтобы мужчина извинился перед женщиной, но тот отказал. Поэтому рокер нанес фану сильный удар в лицо. Работники заведения вызвали на место происшествия полицию, пострадавшего госпитализировали – у него диагностировали перелом челюсти. Сам артист никогда не комментировал эту ситуацию.

Неудачный перфоманс

Тилль Линдеманн вместе с клавишником на сцене.
Тилль Линдеманн вместе с клавишником на сцене. / Фото: Instagram

Один из самых грандиозных скандалов вокруг Тилля разразился из-за перформанса, связанного с исполнением песни Bueck Dich. Так фронтмен и клавишник Кристиан пару раз разыгрывали на сцене что-то вроде сексуального акта. Впоследствии Линдеманна преследуют обвинения в гомосексуализме уже много лет, а организаторы концертов заранее предостерегают участников группы от такого "шоу".

Кстати, вчера день рождения праздновал еще одна скандальная звезда Мел Гибсон. Читайте в материале самые громкие скандалы актера.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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