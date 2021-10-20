Тина Кароль анонсировала новый альбом, который посвятила бывшему(видео)

Тина Кароль анонсировала новый альбом / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль продолжает радовать поклонников новыми песнями. 29 октября артистка презентует мини-альбом, посвященный человеку, от отношений с которым они оба уже освободились.
Выбирая основным стилем альбома ритм-н-блюз, Тина Кароль становится подчеркнуто откровенной в своей сексуальности и близости. Не теряя своей опоры, певица фокусируется на фирменных сложных нотах, – сказано в аннотации к альбому.
Отрывок одной из песен Тина Кароль уже опубликовала в TikTok
@tinakarol -
В комментариях поклонники пишут, что уже с нетерпением ждут 29 октября, чтобы услышать мини-альбом полностью.
- "Невероятно, аж захватывает дух как красиво и очень интересно услышать полностью"
- "Это так красиво. Мы еще не слышали эту песню, мне уже очень нравится. Просто разрыв.Очень ждем альбом полностью"
- "Ваау. Это взгляд. Ждем премьеру безумно"
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