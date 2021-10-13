Хотела быть участницей, но стала ведущей: как Онуфрийчук заменила Кароль на Танцях з зірками

Украинская актриса и телеведущая рассказала, что организаторы предложили ей танцевать в проекте, но позже пригласили заменить ведущую Тину Кароль

Иванна Онуфрийчук заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками" / Фото: пресс-служба 1+1

Иванна два года подряд изъявляла продюсеру "Танців з зірками" Владимиру Завадюку желание танцевать в проекте. Но, когда, накануне нового сезона танцевального шоу, ей предложили принять участие, ведущая отказалась, ведь только недавно вышла замуж и переехала жить с супругом в Швейцарию. Разговоров о том, что впоследствии именно она станет новой ведущей проекта на тот момент не было.

"Я сказала, что я очень мечтаю, очень хочу в этом году, но все-таки отказалась, потому что я не готова, не могу пока что приехать и жить в этом проекте. Я ж не буду в конце проекта беременная танцевать" – рассказала Иванна в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Также, по словам ведущей, муж не одобрил бы ее участия из-за ревности к партнеру по танцам.

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Телеведущая Иванна Онуфрийчук / Фото: пресс-служба НЛО TV

Спустя месяц Иванне снова позвонили с предложением вести шоу вместе с Юрием Горбуновым.

"Я сказала Владимиру: "Я?! А как же Тина Кароль? Она же ведущая уже сколько сезонов". А он говорит: "Ну, у нас под вопросом отношения с Тиной Кароль, она, скорее всего, хочет уйти. Она же об этом заявила на телевидении, тем более. Поэтому этот вопрос еще решается, но ты подумай", – делится Онуфрийчук.

Девушка призналась, что очень обрадовалась предложению, но муж был все равно против и не поддавался на уговоры жены и ее окружения. Поэтому Иванне пришлось тайно подписать контракт с каналом.

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