Тина Кароль спрячется в одном из образов шоу Новорічна Маска на каналі Україна

Тина Кароль примет участие в шоу "Новорічна маска на каналі Україна" / Фото: пресс-служба

Самая загадочная и звездная праздничная премьера "Новорічна Маска на каналі "Україна" будет наполнена яркими перевоплощениями. Канал "Украина" решил дать зрителям невероятную подсказку – в одном из праздничных образов замаскируется певица Тина Кароль.

К слову, имя певицы звучит в масштабном шоу канала "Украина" чуть ли не в каждом эфире. В первом сезоне зрители считали, что исполнительница могла замаскироваться в образе соблазнительной Розы, а теперь поклонники Тины подозревают, что она может скрываться в самой оригинальной маске сезона – эпатажном Скандале, ведь недавно поп-дива выпустила одноименный сингл.

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Судьи уже предполагали, что в костюме Скандала была Тина Кароль / Фото: пресс-служба

Особенные подарки для "Новорічної Маски на каналі "Україна" приготовили и звездные детективы проекта NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Новым ярким перевоплощением удивит ведущий шоу Владимир Остапчук. Режиссеры-постановщики создали 30 потрясающих номеров. В шоу прозвучат лучшие новогодние песни.

Судьи второго сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут звездные гости шоу, среди которых Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат и многие другие знаменитости.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря на канале "Украина"!

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