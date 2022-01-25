Тине Кароль – 37! Пройдите тест на знание песен именинницы

Тине Кароль - 37! / Фото: Коллаж: Сегодня

Как хорошо вы знаете репертуар Тины Кароль? Если вы – преданный фанат этой артистки, то наверняка ваш плейлист заполнен как и старыми, так и более современными композициями Кароль – от заводной "Шиншиллы" до трогательной "Найти своих".

Что ж, сейчас проверим, как хорошо вы помните песни именинницы Тины. Для этого пройдите тест. Задание совсем несложное: вставьте пропущенное слово в строчке из хитов Тины.

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Ранее мы вспоминали самые красивые образы Тины Кароль, ведь она та еще стильная штучка!