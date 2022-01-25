Тіні Кароль – 37! Пройдіть тест на знання пісень іменинниці

Тіні Кароль - 37! / Фото: Колаж: Сьогодні

Як добре ви знаєте репертуар Тіни Кароль? Якщо ви – відданий фанат цієї артистки, то, напевно, ваш плейлист заповнений як і старими, так і більш сучасними композиціями Кароль – від заводної "Шиншиллы" до зворушливої "Найти своих".

Що ж, зараз перевіримо, наскільки добре ви пам'ятаєте пісні іменинниці Тіни. Для цього пройдіть тест. Завдання дуже нескладне: вставте пропущене слово в рядку з хітів Тіни.

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Раніше ми згадували найкрасивіші образи Тіни Кароль, адже вона та ще стильна штучка!