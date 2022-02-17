Тоня Матвиенко рассказала о непростых отношениях со старшей дочерью после развода с мужем

Тоня Матвиенко со старшей дочерью Ульяной / Фото: Инстаграм

Сейчас старшей дочери Тони Матвиенко Ульяне 23 года. Певица иногда публикует совместные фото с наследницей и признается, они с дочерью подруги. Оказывается, не всегда так было. Отношения мамы и дочки испортились, когда Тоня развелась с первым мужем.

Не могла простить, что я бросила ее папу. И был период, когда она все-таки переехала от меня, поехала жить к нему, – призналась в интервью певица.

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Некоторое время Ульяна жила с папой и лишь иногда виделась с мамой. Как рассказала Тоня, она тяжело переживала тот период.

Чуть позже мама с дочкой стали чаще общаться, но окончательно им удалось наладить отношения после рождения второго ребенка Тони. Ульяна очень близка с младшей сестрой Ниной. Со временем Ульяна вернулась жить к маме.

Сейчас она любит проводит с младшей сестрой и отлично ладит с Арсеном Мирзояном.

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Арсен конечно мое сердце забрал тоже, как и мамино. Он очень классный человек. Он всегда веселый, всегда есть о чем поговорит, посмеяться, – рассказала Ульяна в программе "Зірковий шлях".

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Ульяну Тоня родила совсем юной, в 17 лет, от первого мужа, с которым познакомилась в 16. О девушке почти нет информации. Известно, что старшая дочь Тони Матвиенко учится на режиссера.