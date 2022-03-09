ТОП-5 ответов на штампы российской пропаганды от Анатолия Анатолича

Анатолий Анатолич рассказал, как отвечать российским хейтерам / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведущий и блогер Анатолий Анатолич понимает, что сейчас многим украинцам нужна моральная поддержка. Ранее ведущий уже делился способами, которые помогут справиться с тревогой.

А сейчас в своих соцсетях Анатолич небольшой мастер-класс, как отвечать тем, кто утверждает, что в Украине живут только неонацисты, фашисты и бандеровцы.

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Факт 1. Президент Украины Владимир Зеленский имеет еврейские корни – его родители евреи. Как так выходит, что наш президент – неонацист?

Факт 2. Израиль оказывает максимальную поддержку Украине. Недавно в Тель-Авиве состоялся крупнейший в истории страны митинг в поддержку Украины, которая... неонацистская?

Факт 3. В 2019 году ультраправые партии и националистические партии выставили единого кандидата, который в итоге набрал 1,5%, поэтому понятно, что победить он никак не мог! В парламенте похожая ситуация – только один представитель правых партий прошел в парламент.

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Факт 4. В Украине запрещена неонацистская и неофашистская пропаганда.

Так вот, проверяйте, объясняйте, демонстрируйте факты, что среди нас нет фашистов. А если первые четыре не помогают – пользуйтесь пятым ответом – пошлите их туда, куда идет российский корабль, – комментирует Анатолий Анатолич.

Ранее украинский психолог Наталья Холоденко дала советы украинцам, как не сойти с ума во время войны.

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