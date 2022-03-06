Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Как поддержать себя и ближнего: советы от Анатолия Анатолича

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 марта, 14:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущий программы "Ранок з Україною" рассказал, к какой поддержке обычных украинцев прибегает, и призвал граждан объединяться
Анатолий Анатолич рассказал, в какой поддержке нуждается каждый украинец
Анатолий Анатолич рассказал, в какой поддержке нуждается каждый украинец / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий телеканала "Украина" точно знает, в какой поддержке сейчас нуждается каждый украинец:

Сейчас очень непростое время. Выброс адреналина первых дней прошел, и сейчас у многих возникают очень удручающие мысли, поэтому нужно искать в себе силы поддерживать друг друга. Если видите, что рядом с вами стрессующий человек – поговорите с ним, обнимите, пообщайтесь, скажите простые слова: "Все будет хорошо!"

Телеведущий поделился ситуацией, что в селе, где он остановился с семьей, в магазине встретил женщину, которая нуждалась в поддержке, поэтому он охотно подошел обнять и поддержать ее хорошими словами.

Реклама

Анатолий Анатолич отметил, что тактильный контакт – это особая форма взаимодействия, при которой происходит эффективное общение между людьми. Так гораздо легче донести какую-нибудь важную информацию. И любому из нас очень приятно, когда его ценят, выражают свои чувства с помощью крепких рукопожатий.

Вот это мы сейчас должны делать! Понятно, что всем страшно, все переживают, нашим военным страшнее в 100 раз больше, но мы должны объединяться и поддерживать друг друга! – отметил Анатолич.

Ранее российский музыкант Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять