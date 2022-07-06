Травести-дива Монро о бегстве Зи Фаамелу (экс-Бориса Апреля) из Украины: "Это пренебрежение к законам"

Травести-Дива Монро и трансгендерная певица Зи Фаамелу / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украину многие знаменитости, преимущественно с детьми, уехали за границу. Среди желающих находиться в безопасности была и трансгендерная певица Зи Фаамелу. Украинцам она хорошо известна как экс-подопечная Наталии Могилевской под псевдонимом Борис Апрель. После гендерного скандала на границе 32-летняя певица смогла попасть на территорию Европейского Союза.

В новом интервью программе "Це ніхто не будет дивитися" на YouTube канале "Палає" травести-дива Монро высказалась по этому поводу. Она, как и Зи Фаамелу, по паспорту мужского пола. Поэтому во время военного положения подлежит мобилизации и невыезду за границу.

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Она (ред. – Зи Фаамелу) пренебрежительно отнеслась к закону. С мужскими документами она решила уехать за границу. По закону это нереально. Надо было обратиться в военкомат, пройти комиссию. Но сначала нужно было пойти в правозащитные организации и получить консультацию у адвоката, – сказала травести-дива.

Монро уверена: Зи Фаамелу могла бы посетить психиатра. С диагнозом "трансгендерность" в армию не берут, сказала травести-дива в интервью. Сама она такую не делала, и в случае необходимости пойдет защищать Родину. Правда, не на передовой.

Если придется сражаться, я буду работать в генштабе, я буду работать в тылу. Есть куча других профессий, небоевых должностей, – подытожила Монро.

Где сейчас экс-Борис Апрель?

Артистке удалось самостоятельно доплыть в Румынию, где ее отправили в центр беженцев. Позже она отправилась в Германию, где находится с 10 марта. В этой стране Зи Фаамелу уже получила статус беженки. По словам певицы, ее якобы преследовали солдаты. А мужчину, который помог артистке перебраться по реке, вероятно, арестовали.

Историю Зи Фаамелу рассказали многие мировые СМИ / Фото: instagram.com/zifaamelu

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Своей историей артистка поделилась с ведущими мировыми изданиями. Rolling Stone, например. Зи Фаамелу уверена, что многие женщины-трансгендеры остаются в опасности, находясь в Украине.

Интересный факт о Зи Фаамелу

Борис Круглов менял имя трижды. В 2008-2014 годах сценический псевдоним был Борис Апрель. После заявления об изменении пола – Анна Эйприл (2014-2017), Зианджа (2017-2020). А с 2020 года – Zi Faámelu.

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