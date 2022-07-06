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Бритни Спирс обнажила грудь и зажгла на яхте с мужем во время медового месяца (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 июля, 11:16
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Певица не упустила возможности похвастаться подтянутой фигурой. И рассказала на сколько похудела
Бритни Спирс показала, как проводит с мужем медовый месяц
Бритни Спирс показала, как проводит с мужем медовый месяц / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Буквально неделю назад Бритни Спирс пожаловалась своим поклонникам на отсутствие медового месяца после свадьбы. Но певица и ее супруг Сэм Асгари все же отложили домашние дела и нашли время для небольшого уикенда.

Молодожены отправились насладиться пляжным отдыхом на островах. Счастливая исполнительница поделилась первыми кадрами из медового месяца в Instagram.

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На видео Бритни в блестящем бикини зажигает на яхте вместе со своим супругом. Пара не стесняясь демонстрирует чувства на камеру.

На пляже Спирс разгорячилась так, что сняла с себя верх купальника. Звезда с обнаженной грудью показала, как нежится на океанских волнах.

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Нет, это не кампания "Девчонки сходят с ума". Это просто я живу своей жизнью! Вот что происходит, когда вы отправляетесь в двухнедельный отпуск на яхте по островам...прыгать с острова на остров – безумие! Девочки, если вы хотите похудеть, полетайте на вертолете, и вы потеряете всю свою жидкость от нервозности...Я думаю, что сбросила 4 фунта за день..., – написала Бритни.

Раньше мы показывали, какой была свадьба Бритни Спирс с ее бывшим мужем 17 лет назад.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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