Третий выпуск шоу "Співають всі!" выйдет на канале "Украина" 11 сентября

Ведущий шоу "Співають всі" Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
В новом эпизоде масштабного вокального шоу зрители канала "Украина" познакомятся с талантливыми участниками, которые попытаются завоевать любовь самого народного в стране жюри – сотни музыкальных экспертов во главе с Натальей Могилевской.
Этот выпуск выйдет в эфире в следующую субботу, 11 сентября, в 21:00.
А уже завтра, 4 сентября, вместе со всей страной будем болеть за нашу главную футбольную команду, которая проведет поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 против сборной Франции.
Украина начала чемпионат Европы с победы!
Напомним, после четырех сыгранных матчей сине-желтые занимают второе место в своей группе. Трансляцию футбольного поединка сборной Украины против сборной Франции смотрите эксклюзивно на общенациональном канале "Украина" в субботу, 4 сентября, в 21:35.
Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:
- Италия
- Франция
- Австралия
- Нидерланды
- Бразилия
- Дания
- Польша и другие.
Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.
Новый выпуск грандиозного талант-шоу "Співають всі!" смотрите 11 сентября в 21:00 на канале "Украина".
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Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":
Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.