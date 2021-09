Третий выпуск шоу "Співають всі!" выйдет на канале "Украина" 11 сентября

Ведущий шоу "Співають всі" Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новом эпизоде ​​масштабного вокального шоу зрители канала "Украина" познакомятся с талантливыми участниками, которые попытаются завоевать любовь самого народного в стране жюри – сотни музыкальных экспертов во главе с Натальей Могилевской.

Грандиозное шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Этот выпуск выйдет в эфире в следующую субботу, 11 сентября, в 21:00.

А уже завтра, 4 сентября, вместе со всей страной будем болеть за нашу главную футбольную команду, которая проведет поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 против сборной Франции.

Напомним, после четырех сыгранных матчей сине-желтые занимают второе место в своей группе. Трансляцию футбольного поединка сборной Украины против сборной Франции смотрите эксклюзивно на общенациональном канале "Украина" в субботу, 4 сентября, в 21:35.

Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:

Италия

Франция

Австралия

Нидерланды

Бразилия

Дания

Польша и другие.

Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Новый выпуск грандиозного талант-шоу "Співають всі!" смотрите 11 сентября в 21:00 на канале "Украина".

