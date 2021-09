Третій випуск шоу "Співають всі!" вийде на каналі "Україна" 11 вересня

Ведучий шоу "Співають всі" Володимир Остапчук / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У новому епізоді наймасштабнішого вокального шоу глядачі каналу "Україна" познайомляться з талановитими учасниками, які спробують завоювати любов найнароднішого в країні журі – сотні музичних експертів на чолі з Наталею Могилевською.

Грандіозне шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цей випуск вийде в ефірі в наступну суботу, 11 вересня, о 21:00.

А вже завтра, 4 вересня, разом з усією країною будемо вболівати за нашу головну футбольну команду, яка проведе поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Франції.

Нагадаємо, після чотирьох зіграних матчів синьо-жовті займають друге місце в своїй групі. Трансляцію футбольного поєдинку збірної України проти збірної Франції дивіться ексклюзивно на загальнонаціональному каналі "Україна" в суботу, 4 вересня, о 21:35.

Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Реклама

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:

Італія

Франція

Австралія

Нідерланди

Бразилія

Данія

Польща та інші.

Україна стала 18 країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець проекту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

Новий випуск грандіозного талант-шоу "Співають всі!" дивіться 11 вересня в 21:00 на каналі "Україна".

Дивіться всі випуски шоу ексклюзивно на OLL.TV!

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.