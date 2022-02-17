У Елизаветы II начали отказывать ноги

Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

Елизавета II продолжает работать. Вчера она провела встречу с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке.

Королева опиралась на трость, а на вопрос о самочувствии она призналась, что не может двигаться.

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Как пишет Daily Mail, у королевы отказывают ноги. Отмечается, недуг вызван возрастными изменениями.

Напомним, у поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество осенью впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

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Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице. Сейчас она все реже появляется на публике.

Добавим, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Британии. В этом году она празднует 70-летний юбилей правления.

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Ранее Елизавета II публично заявила, что Камилла станет королевой-консорт, когда на престол взойдет принц Чарльз.