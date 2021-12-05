"У меня был шок": Павло Зибров рассказал о сложностях участия в шоу Маска (видео)

Павло Зибров рассказал об участии в шоу "Маска" на телеканале "Украина" / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
В субботу мы увидели седьмой выпуск самого звездного и самого загадочного шоу страны – "Маска". Если вы пропустили эфир, узнайте все подробности в этом материале – было много интересного)
Главным раскрытие вечера было Порося. Эта очаровательная маска заинтриговала звездных детективов и зрителей проекта с самого начала второго сезона.
Каково же было удивление, когда мы узнали, что все это время в костюме был певец Павло Зибров! Вот это маскировка!
Позже артист подробно рассказал о своем участии в гипершоу и даже опубликовал в Instagram видео с подготовкой Порося к записи выпусков.
По словам Павла Зиброва, находиться внутри Порося было сложно, а в конечном итоге он даже скинул пару килограммов.
Первый раз, когда надел костюм, у меня был шок! Во первых он большой и тяжелый... В середине были вышитые аккумуляторы, включавшие крылья и нимб. Маленькое отверстие, где у Порося улыбка – это отверстие через которое я дышал и пытался видеть. Из-за объемов костюма мои движения были ограничены, но кажется, что я был очень харизматичным Порося и мне удалось зажечь, – написал Зибров.
Певец очень старался сделать свой голос неузнаваемым. Порой на запись одной песни уходило около часа. Как зритель скажу, что у Зиброва это получилось – я бы в жизни не догадалась, что Порося – это он.
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