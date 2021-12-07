У пешехода, сбитого экс-Холостяком, тяжелые травмы и переломы – источник

Стало известно, какие травмы получил пешеход в ДТП с Максимом Михайлюком / Фото: Скриншот из видео

Вчера вечером стало известно, что экс-холостяк Макс Михайлюк сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу.

Это произошло 4 декабря в Печерском районе Киева. На дорогу перед движущимся авто Михайлюка выбежали два человека, водитель не успел затормозить, в результате чего один из пешеходов оказался под колесами автомобиля экс-Холостяка.

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Полиция подтвердила ДТП с Михайлюком / Фото: YouTube / Новини LIVE

Источники сообщили сайту "Сегодня", что пострадавший в ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, у него также перелом правой голени, рана на затылочной части головы и ссадины.

Правоохранителями также было установлено, что сбитый мужчина переходил дорогу на красный свет.

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Реакция Михайлюка на ДТП

В социальных сетях Максим Михайлюк ничего не пишет. О случившемся он дал комментарий лишь в прямом эфире Новини.Live.

Я ехал, затем остановился на светофоре. Загорелся зеленый свет, мы начали ехать, и тут резко появились эти люди, их было два человека, – рассказал участник проекта "Холостяк".

.По словам Михайлюка, он ехал на небольшой скорости, но не успел среагировать на мужчину, выбежавшего на дорогу.

Что известно о Максе Михайлюке

Максу Михайлюку – 36 лет. Он профессиональный пилот, основатель летной школы в Майами (США) и главный герой десятого сезона романтического реалити "Холостяк".

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Холостяк Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305/

После окончания проекта Максим начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Вскоре пара рассталась из-за его измен с другой участницей шоу.

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

После этого Михайлюк женился на модели Даше Хлистун. В этом году у пары родилась дочь Ариана.

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