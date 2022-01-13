У певицы МакSим начались новые проблемы со здоровьем. Требуется пересадка легкого

/ Фото: instagram.com/maksimartist

Поклонники с нетерпением ждут новых песен певицы, но когда МакSим выпустит трек – неизвестно. Болезнь негативно сказалась на одном легком и теперь артистка нуждается в пересадке органа.

Говорят, у нее там легочная ткань осталась в минимальном количестве. Большая часть выключена из вентиляции. МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани практически невозможно. Можно только поддерживать то, что есть. Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают. Но поскольку запас воздуха в легких теперь намного меньше, тут уже придется обойтись без длинных нот, – рассказал инсайдер в беседе с kp.ru.

МакSим проходит реабилитацию в Ялте / Фото: instagram.com/maksimartist

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МакSим не комментирует слухи о своем здоровье.

Что произошло с МакSим?

В июне певицу госпитализировали прямо после концерта. В больнице у Максим обнаружили поражение 40% легких и пневмонию. Спустя несколько дней состояние артистки начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

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Ранее мы писали, что МакSим после перенесенной болезни поехала в Крым.