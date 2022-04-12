Участие Израиля в Евровидении-2022 под вопросом

Израиль может отказаться от участия в Евровидении-2022 / Фото: Instagram

Израильский вещатель KAN сообщил в Twitter о том, что в этом году представитель Израиля Михаэль Бен-Давид может не поехать Евровидение-2022.

На данный момент из-за забастовки в министерстве иностранных дел, затрагивающей протоколы безопасности, израильская делегация не примет участия в "Евровидении "в Турине

Отмечается, что окончательное решение станет известно в ближайшее время.

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У себя в соцсетях Михаэль Бен-Давид пока никак не отреагировал на заявление вещателя.

Напомним, к участию в международном конкурсе не допустят российских артистов. Такое решение было принято оргкомитетом после нападения России на территорию Украины.

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В то же время представители Украины Kalush Orchestra продолжает готовиться к международному песенному конкурсу Евровидение 2022. Группа находятся в промотуре по европейским странам. Сейчас Kalush Orchestra занимает лидирующую позицию в прогнозе букмекеров.