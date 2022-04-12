Участь Ізраїлю у Євробаченні-2022 під питанням

Ізраїль може відмовитись від участі в Євробаченні-2022 / Фото: Instagram
Ізраїльський мовник KAN повідомив Twitter про те, що цього року представник Ізраїлю Міхаель Бен-Давід може не поїхати до Євробачення-2022.
На даний момент через страйк у міністерстві закордонних справ, що стосується протоколів безпеки, ізраїльська делегація не візьме участі в "Євробаченні" в Турині.
Зазначається, що остаточне рішення стане відомим найближчим часом.
У себе в соцмережах Міхаель Бен-Давід поки що ніяк не відреагував на заяву мовника.
Нагадаємо, до участі у міжнародному конкурсі не допустять російських артистів . Таке рішення було ухвалено оргкомітетом після нападу Росії на територію України.
У той же час представники України Kalush Orchestra продовжують готуватися до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Група перебуває у промотурі європейськими країнами. Зараз Kalush Orchestra займає лідируючу позицію у прогнозі букмекерів.