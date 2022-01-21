"Расцениваю ее успех, как свой": участник Artik & Asti прокомментировал уход Анны Дзюбы из группы

Артем Умрихин прокомментировал распад Artik & Asti / Фото: instagram.com/artikastiofficial

В прошлом году стало известно, что участница Artik & Asti Анна Дзюба покидает группу после успешных 10 лет работы. Исполнительница не называла причину такого решения, но подчеркивала, что в этом "никто не виноват".

Теперь Артем Умрихин представил новый трек Artik & Asti, где теперь поет 29-летняя украинская певица Севиль Велиева.

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В посте с отрывком из трека "Гармония" Умрихин намекнул, что Анна Дзюба не делала для проекта ничего, а лишь приходила на 15 минут, чтобы записать материал. Он же создал Artik & Asti сам, постоянно вкладывая в группу все силы.

Все наши достижения за эти годы – это были наши песни, песни, которые писал я, песни которые я находил, благодаря моему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания, песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой... А кто-то, и в правду, как и было сказано на пресс-конференции, просто приезжал, записывал за "15 минут" и убегал по своим делам, – написал Артем Умрихин в соцсети.

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Он добавил, что несмотря ни на что восхищается Аней, но ее успех считает своей заслугой: