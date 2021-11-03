Экс-солистка Artik & Asti дала первый комментарий, почему покинула дуэт

Популярный дуэт просуществовал десять лет. Вчера солист Artik & Asti сообщил, что Анна Дзюба приняла решение покинуть коллектив

Анна Дзюба впервые прокомментировала свой уход из Artik & Asti / Фото: Instagram

Новость, что солистка покидает дуэт Artik & Asti очень расстроила поклонников. Хоть некоторые думали, что это шутка, но Анна Дзюба опровергла эту версию.

Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе, – сказала певица в интервью Ксении Собчак.

Artik & Asti / Фото: Instagram

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Многие в Сети стали обсуждать сольную карьеры Анны, но она пока планов на будущее не строит.

Ребят, мы только приняли это решение. Давайте не будем торопиться и посмотрим, что будет. Время покажет, – сказала певица.

Дуэт Artik & Asti была создан в 2010 году в Украине. Дебютный альбом #РайОдинНаДвоих вышел в 2013 году. Популярность к дуэту пришла в России. Самые популярные треки Artik & Asti: "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка".

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