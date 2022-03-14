Украина претендует первое место на Евровидении-2022: прогнозы букмекеров

Букмекеры ставят на победу Kalush Orchestra в Евровидении-2022 / Фото: "Сегодня"

Буквально через пару месяцев в Италии пройдет главный вокальный конкурс Европы. Представлять Украину на нем будет коллектив Kalush Orchestra.

С момента проведения Нацотбора и разрешения всех конфликтных ситуаций, ставки букмекеров насчет победы Украины на Евровидении-2022 менялись.

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Однако сейчас украинские музыканты заняли уверенную первую позицию в рейтинге. Украина заняла лидирующую позицию с 32% голосов.

В тройку лидеров также вошла страна-победитель прошлого года, Италия, с отрывом почти в половину, у них 17%. Третье место занимает Швеция, их шансы оценивают в 9%.

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Напомним, Суспільне предложило Kalush Orchestra поехать на Евровидение вместо победительницы Нацотбора Alina Pash после дисквалификации за поддельную справку о пересечении крымской границы.

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В этом году конкурс Евровидение состоится в Итальянском городе Турин. Дата проведения финала вокального состязания – 14 мая.

Также ранее сообщалось, что к участию в вокальном конкурсе не допустят российских артистов. Такое решение было принято оргкомитетом после нападения России на территорию Украины.

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