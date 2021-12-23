Украинцев выставили ворами во втором сезоне Эмили в Париже. Зреет скандал? (Спойлер)

В сериале "Эмили в Париже" появилась героиня с Украины / Фото: скриншот
Четвертая серия нового сезона "Эмили в Париже" у многих зрителей вызвала возмущение. Поклонникам сериала не понравился образ нового персонажа – украинки Петры, которая прилетела с Киева.
Режиссеры сделали ее чересчур комичной: безвкусно одетая блондинка с клептоманией.
Пользователи Twitter сейчас активно обсуждают новую героиню. Большинство шокированы ее внешним видом и поведением, но еще больше зрителей удивил момент, когда она учила Эмили воровать одежду в магазинах. Главная героиня пристыдила киевлянку за эту привычку.
Роль Петры исполнила начинающая актриса Дарья Панченко, ранее снимавшаяся в французском детективном сериале "Астрид и Рафаэлла".
О чем сериал "Эмили в Париже"?
Эмили Купер, исполнительный директор по маркетингу из Чикаго, неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо своей начальницы. Во Франции она начинает вести Instagram-блог, где рассказывает о своей новой жизни.
У героини не всё складывается гладко: языковой барьер и одиночество. Поэтому Эмили пытается влиться в новый коллектив, найти друзей и любовь.
Помимо скандальной Петры, в новом сезоне сериала появится еще несколько интересных персонажей, о которых мы недавно рассказывали.