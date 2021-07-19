Украинка заняла второе место на Славянском базаре-2021

От Украины на конкурсе "Славянский базар" выступала 28-летняя певица родом из Ужгорода Рената Штифель

Рената Штифель заняла второе место на "Славянском базаре" в Витебске / Фото: Instagram

Певица Рената Штифель в этом году представила Украину на скандальном конкурсе "Славянский базар", на котором из-за политической ситуации в Беларуси многие звезды отказались выступать. Певица разделила второе место с исполнителем из Беларуси Даниилом Мышковцом. Об этом сказано на странице фестиваля в Facebook.

Обладателем Гран-при стала исполнительница из Казахстана.

У себя в соцсетях певица пока не прокомментировала результаты конкурса. В InstaStories Рената только опубликовала несколько видео со своего выступления.

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Ренате Штифель 28 лет. Она принимала участие в нацотборе на "Евровидение 2012". В начале карьеры она сотрудничала с Тимофеем Нагорным – бывшим продюсером Мики Ньютон.

Напомним, из украинских артистов на конкурсе "Славянский базар" выступила только Таисия Повалий, она спела песню "Панно кохання". А потом призналась в любви Беларуси, назвав ее творческой родиной. Также на сцене скандального конкурса выступили и российские артисты. Среди громких имен – Лариса Долина, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Анита Цой.