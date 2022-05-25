Украинский режиссер в Каннах призвал освободить из российского плена парамедика Тайру: фото

Команда украинского фильма "Видение бабочки" на Каннском кинофестивале напомнила всем о войне в Украине / Фото: Getty Images

Парамедик Юлия Паевская, также известная как Тайра, попала в плен россиян, когда находилась в Мариуполе. На Каннском кинофестивале во Франции украинская команда не упустила возможность напомнить миру о том, что прямо сейчас в Украине продолжается жестокая и кровопролитная война.

На кинофестивале в программе "Особый взгляд" была представлена дебютная кинолента украинского режиссера Максима Наконечного. Над созданием фильма также работали продюсеры Елизавета Смит и Дарья Бассель. На красную дорожку они надели футболки с надписью:

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Также вся команда, включая актер, снявшихся в ленте, развернули огромный транспарант с такими же словами:

Украинцы в Каннах напомнили о войне, которую развязала Россия / Фото: Getty Images

Все они прикрывали лица прозрачными плакатами, на которых изображены символы из Instagram – перечеркнутый глаз и надпись на английском "sensitive content" – что означает контент, который не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям; контент деликатного характера.

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Именно такие значки появлялись на фото и видео со зверствами российской армии в Украине – такие публикации Instagram либо удалял, либо "маскировал" его под подобный знак.

Скриншот: Instagram

Кстати, фильм Наконечного "Видение бабочки" рассказывает о женщине-воине, которая после освобождения из вражеского плена пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

Максим Наконечный и другие члены команды фильма "Видение бабочки" провели акцию в поддержку Украины в Каннах / Фото: Getty Images

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