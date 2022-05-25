Український режисер у Каннах закликав звільнити з російського полону парамедика Тайру: фото

Команда українського фільму "Бачення метелика" на Каннському кінофестивалі нагадала всім про війну в Україні / Фото: Getty Images
Парамедик Юлія Паєвська, також відома як Тайра, потрапила в полон росіян, коли перебувала у Маріуполі. На Каннському кінофестивалі у Франції українська команда не пропустила можливість нагадати світові про те, що просто зараз в Україні триває жорстока та кровопролитна війна.
На кінофестивалі у програмі "Особливий погляд" було представлено дебютну кінострічку українського режисера Максима Наконечного. Над створенням фільму також працювали продюсерки Єлизавета Сміт та Дар'я Бассель. На червону доріжку вони одягли футболки з написом:
Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливими та тривожними говорити про цей геноцид?
Також вся команда, включаючи акторів, що знялися у стрічці, розгорнули величезний транспарант із такими ж словами:
Всі вони прикривали обличчя прозорими плакатами, на яких зображені символи з Instagram – перекреслене око і напис англійською "sensitive content" – що означає контент, який не рекомендується до перегляду особливо вразливим людям; контент делікатного характеру.
Саме такі значки з'являлися на фото та відео зі звірствами російської армії в Україні – такі публікації Instagram або видаляв, або маскував його під подібний знак.
До речі, фільм Наконечного "Бачення метелика" розповідає про жінку-воїна, яка після визволення з ворожого полону намагається повернутись у своє мирне життя в Україні. Біль і травма через пережите постійно виринають на поверхню, але щось усередині неї не дозволяє забути, чому вона повинна жити далі.
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