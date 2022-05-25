Український режисер у Каннах закликав звільнити з російського полону парамедика Тайру: фото

Команда українського фільму "Бачення метелика" на Каннському кінофестивалі нагадала всім про війну в Україні / Фото: Getty Images

Парамедик Юлія Паєвська, також відома як Тайра, потрапила в полон росіян, коли перебувала у Маріуполі. На Каннському кінофестивалі у Франції українська команда не пропустила можливість нагадати світові про те, що просто зараз в Україні триває жорстока та кровопролитна війна.

На кінофестивалі у програмі "Особливий погляд" було представлено дебютну кінострічку українського режисера Максима Наконечного. Над створенням фільму також працювали продюсерки Єлизавета Сміт та Дар'я Бассель. На червону доріжку вони одягли футболки з написом:

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Також вся команда, включаючи акторів, що знялися у стрічці, розгорнули величезний транспарант із такими ж словами:

Українці у Каннах нагадали про війну, яку розв'язала Росія / Фото: Getty Images

Всі вони прикривали обличчя прозорими плакатами, на яких зображені символи з Instagram – перекреслене око і напис англійською "sensitive content" – що означає контент, який не рекомендується до перегляду особливо вразливим людям; контент делікатного характеру.

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Саме такі значки з'являлися на фото та відео зі звірствами російської армії в Україні – такі публікації Instagram або видаляв, або маскував його під подібний знак.

Скріншот: Instagram

До речі, фільм Наконечного "Бачення метелика" розповідає про жінку-воїна, яка після визволення з ворожого полону намагається повернутись у своє мирне життя в Україні. Біль і травма через пережите постійно виринають на поверхню, але щось усередині неї не дозволяє забути, чому вона повинна жити далі.

Максим Наконечний та інші члени команди фільму "Бачення метелика" провели акцію на підтримку України у Каннах / Фото: Getty Images

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