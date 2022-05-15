Украину дважды проигнорировали на Евровидении-2022 после фразы Kalush Orchestra о Мариуполе

Kalush Orchestra игнорировали на "Евровидении" после их заявления об "Азовстале" / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце своего выступления в гранд-финале "Евровидении-2022" Kalush Orchestra сказал самое главное для украинского народа, для людей, которые находятся в блокадном Мариуполе: "Help Mariupol! Help Azovstal!" . Мы очень гордимся нашими ребятами, которые совершили героический поступок.

Но, похоже, не все одобрили то, что Kalush Orchestra помог Украине, призвав мир спасти людей с завода "Азовсталь". Так, украинскую группу просто начали игнорировать после этого!

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В частности, ведущий "Евровидения" не дал Kalush Orchestra микрофон во время общения с участниками конкурса в зале.

Более того, украинскую группу не показали из грин-рума во время повтора фрагмента их выступления. Вместо представителей нашей страны в эфире были... музыканты из Германии.

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Случайность или нет? Каждый думает по-разному, однако такие поступки указывают на то, что Kalush Orchestra стали "бояться" организаторы международного конкурса. Хотя они могли бы поддержать, понимая, какая ситуация сейчас в Украине и что переживают украинцы из-за страны-агрессора.

Отметим, что многие опасались, что за громкие высказывания нашу страну могут исключить из конкурса и оштрафовать за политические высказывания, но Kalush Orchestra не дисквалифицировали из финала.

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Напомним, сайт "Сегодня" подробно описывает все происходящее на финале "Евровидения-2022" в онлайн-трансляции .