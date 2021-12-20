Укрощению строптивого – 41 год. Какие сцены из фильма были вырезаны перед показом в СССР

Какие сцены были вырезаны из фильма "Укрощение строптивого" перед показом в СССР / Фото: скриншот, Коллаж: Сегодня
Впервые фильм вышел на экраны 20 декабря 1980 года. Публику сразу же очаровала игра актеров и химия между харизматичным Адриано Челентано и признанной красавицей Орнеллой Мути.
"Сегодня" предлагают вспомнить эту киноленту, а заодно узнать – какие сцены были вырезаны из фильма перед тем, как он вышел на экраны в СССР.
Фильм режиссеров Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа был одобрен и разрешен к показу, однако кое-что в нем чиновники посчитали "лишним". По их мнению, некоторые сцены могли "шокировать" советских граждан и были вырезаны из киноленты.
Голая Лиза
По сюжету фильма, главная героиня Лиза, направляясь в Милан через небольшой городок, останавливается на заправке. Там Лиза решила оголиться перед Элиа в исполнении Челентано. Эту сцену наблюдал обалдевший работник заправочной станции. Накинув блузку, Лиза уехала, не заплатив.
Теленок
По непонятным причинам советским зрителям решили не показывать сцену отела коровы.
Попытки соблазнения
Весь фильм Лиза пыталась очаровать Элиа – на какие уловки только не шла девушка! В одной из сцен она разделась...
...и легла в постель к главному герою. Этот момент тоже был вырезан
Драка с соперницей
В одной из сцен Элиа обедал с Лизой и ее приятельницей, которая проявляла знаки внимания к мужчине. Темпераментная главная героиня решила проучить конкурентку, набросившись на нее с кулаками. И это тоже не показали зрителям СССР!
Охота
Казалось бы, эта сцена довольно безобидна, но все равно что-то пошло не так: момент, когда Элиа своими выстрелами выбивает ружья из рук охотников, тем самым не позволяя им убить уток, – тоже был удален из киноленты.
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