Посмотреть на выходных: ТОП-5 фильмов с предновогодним настроением

Если на выходных вы не идете в кино на "Человека-паука" или "Матрицу", вот вам список лучших новогодних фильмов, которые скрасят теплый домашний вечер

Подборка лучших новогодних фильмов / Фото: Imdb.com

"Лучшее время года" (2008, романтика, мелодрама)

Дженифер Каллен не разделяет общего мнения, что Рождество – это лучшее время. Мать-одиночка занята работой и своим ребенком – ей не до празднования. Но семья все же собирается вместе, а дядюшка Дженнифер приезжает с другом – привлекательным и очень харизматичным молодым парнем по имени Морган.

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"Старый новый год" (2011, комедия, мелодрама)

В этом фильме почти столько же звезд, сколько и на небе: Холли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Эбигейл Бреслин, Лудакрис, Роберт Де Ниро и другие. Комедия рассказывает о незнакомых между собой героях, которые неожиданно сталкиваются во время шумного праздника и меняют судьбы друг друга.

"Любите Куперов" (2015, комедия)

Что самое главное на праздник? Конечно же, когда вся семья собирается за одним столом. Так думала и Шарлотта Купер, которая мечтала об идеальном семейном ужине, куда отправилась вместе со своим супругом. Но не каждый сможет спокойно пережит эту встречу...

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"Привет семье" (2005, комедия)

Представьте, что вы – героиня Сары Джессики Паркер, которая приезжает знакомиться с семьей своего возлюбленного, и далеко не всем родственникам вы нравитесь... А теперь выдыхайте :) Это всего лишь фильм! Где также снялись Клэр Дэйнс, Дайан Китон, Рэйчел МакАдамс, Дермот Малруни и другие.

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"Пока ты спал" (1995, комедия, мелодрама)

Люси работает каждый праздник, живет одна, и мечтает, чтобы дома ее встречал тот самый. Однажды она спасла парня от несчастного случая, и он попал в больницу. Родные пострадавшего приняли Люси за его невесту, а та не стала этого отрицать.

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