Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в Друзьях

Умер Джеймс Майкл Тайлер - звезда сериала "Друзья" / Фото: Getty Images

Болезнь у Джеймса Майкла Тайлера диагностировали в 2018 году. Представитель актера рассказал, что тот мирно скончался в воскресенье утром в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет TMZ.

Мир знал его как Гантера из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, защитника рака и любящего мужа, – цитирует издание семью актера.

О том, что у Джеймса рак простаты, он рассказал этим летом. Во время пандемии болезнь Тайлера прогрессировала, что привело к параличу нижней половины его тела.

Реклама

В "Друзьях" он исполнил роль менеджера кофейни Central Perk – Гантера, безответно влюбленного в Рэйчел Грин. Он появлялся в 150 эпизодах шоу с 1994-го по 2004 год.

Реклама

Помимо "Друзей" Джеймс Майкл Тайлер снялся в сериалах "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма" и "Эпизоды", а также принял участие в спецвыпуске "Друзья: Воссоединение".

Студия Warner Bros. выразила соболезнования семье, друзьям и поклонникам Джеймса Тайлера в официальном Twitter-аккаунте сериала "Друзья".

Реклама

Во время лечения он продолжал сниматься и сыграл в двух короткометражках The Gesture and the Word и Processing.

У Тайлера осталась жена Дженнифер Карно. Детей у пары не было.

Еще новости по теме: